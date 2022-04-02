شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف اليوم الاجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني فى الثامنة مساءً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق المرتقبة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.
ويحضر الأجتماع الفني ، ممثلون عن الأهلي والهلال السوداني وطاقم التحكيم الذي سيقود المباراة بقيادة الحكم الزامبي جاني سيكاوزي.
ويتم خلال الأجتماع الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الغد سواء فيما يتعلق بالزي الخاص بكل فريق أو موعد الوصول لأرض الملعب أو غيرها من الأمور المتعلقة باللقاء.
على صعيد متصل ، يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
يقام المؤتمر في الرابعة عصر اليوم السبت باستاد الأهلي و السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.