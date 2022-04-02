شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف اليوم الاجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني فى الثامنة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق المرتقبة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر الأجتماع الفني ، ممثلون عن الأهلي والهلال السوداني وطاقم التحكيم الذي سيقود المباراة بقيادة الحكم الزامبي جاني سيكاوزي.

ويتم خلال الأجتماع الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الغد سواء فيما يتعلق بالزي الخاص بكل فريق أو موعد الوصول لأرض الملعب أو غيرها من الأمور المتعلقة باللقاء.

على صعيد متصل ، يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في الرابعة عصر اليوم السبت باستاد الأهلي و السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



