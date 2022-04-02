شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى ينفذ برنامج التأهيل من الرباط الصليبى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فضّل محمد عمار مدافع الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى بالقاهرة برفقة الطبيب الذى أجرى له الجراحة على أن يعود للإسماعيلية لتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.
وكان مدافع الدراويش قد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائي إصابات الملاعب بالفريق.
وتعرض محمد عمار لهذه الإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي في مباراة بيراميدز في تاسع جولات مسابقة الدوري العام والتي ستبعده عن الفريق لمدة تزيد عن 6 أشهر.
ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها فى اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.
واستقر الإسماعيلى على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من الأربعاء المقبل حتى موعد مباراة المصرى البورسعيدى لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري بعد توقف طويل.
وفاز الإسماعيلى على عرب افريكانو بثلاثية نظيفة أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدروايش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة .