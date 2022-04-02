شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى ينفذ برنامج التأهيل من الرباط الصليبى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضّل محمد عمار مدافع الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى بالقاهرة برفقة الطبيب الذى أجرى له الجراحة على أن يعود للإسماعيلية لتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وكان مدافع الدراويش قد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائي إصابات الملاعب بالفريق.

وتعرض محمد عمار لهذه الإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي في مباراة بيراميدز في تاسع جولات مسابقة الدوري العام والتي ستبعده عن الفريق لمدة تزيد عن 6 أشهر.

فى سياق آخر، يبحث الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم عن مباراتين وديتين للدراويش في معسكر الاسكندرية بعد الاتفاق على مواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل ودياً قبل إنطلاق المعسكر حيث أتفق الجهاز الفني على خوض ثلاث وديات استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .