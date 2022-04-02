شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حامد يغيب عن غزل المحلة 15 يوماً للإصابة في العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب يحيى حامد لاعب غزل المحلة عن الفريق لمدة 15 يوماً بسبب تعرضة للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ولذلك يغيب عن مواجهة الفريق المحلاوى في عدة مباريات محلية بالدوري أولها مواجهة بيراميدز في الدورى .

منح عبد الحميد بسيونى راحه سلبية للاعبى الفريق لمدة يومين، وذلك أول وثانى شهر رمضان الكريم لإفطار اللاعبين مع أسرهم، قبل الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الاثنين القادم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب المحلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدورى المصرى .

وحقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره أجا أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 8/0 في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب المحلة، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.