شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. معلول والجزيري والمثلوثي .. نسور الايجيبشن ليج في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجاز جديد يضاف إلى الدورى المصرى بعد تأكد مشاركة الثلاثى التونسي، على معلول ظهير أيسر الأهلي، وسيف الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا الزمالك، فى مونديال 2022، بعد تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبى أمام مإلى فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبى حمادى العقربى فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور ألفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وصعد منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من ألفوز فى المباراة الأولى بهدف نظيف فى المواجهة التى أقيمت على ملعب مإلى فى ذهاب الدور ألفاصل.

وتعد مشاركة الثلاثى التونسى مع منتخب بلادهم حتى الوصول إلى المونديال، إثبات واضح على قوة الدورى المصرى الذى أفرز العديد من المواهب القادرة على تشكيل ألفارق مع منتخبات بلادها .

وبات تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه ليعادل السعودية التى تأهلت هى الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 فى روسيا.