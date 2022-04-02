شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من لاعبى الإسماعيلى لجماهير الدراويش بمناسبة رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، على توجيه التهنئة لجماهير الدراويش بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وطالب أعضاء الفريق من الجماهير خلال الفيديو الذي تم إعداده من قبل "المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي" بمزيد من الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة، حتي يتخطي الفريق أزمته الحالية التي لا تليق بإسم وشعبية الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد حصل علي راحة سلبية لمدة 24 ساعه من أجل احتفال اللاعبين بأولي أيام الشهر الكريم مع عائلتهم، علي أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء الأحد استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل ضد مصر المقاصة علي ملعبه بالإسماعيلية، في إطار التحضيرات النهائية لأولي لقاءاته المحلية ضد المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها يوم 13 أبريل القادم علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.