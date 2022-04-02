شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الجبلاية: سيتم تقليص عدد أندية الدورى لـ 16 وأتمنى استمرار كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن عدد أندية الدوري المصري الممتاز سيتم تقليصها إلى 16 بدلا من 18 حالياً بالمواسم المقبلة، قائلا: "في نخطط ليكون الدوري الممتاز 16 ناديًا في الموسم القادم أو بعد القادم حسب ما سيتم الاتفاق عليه و القسم الثالث سيكون 12 مجموعة وسيُباع بمفرده مثل دوري القسم الثاني و نعمل على خطة للكرة المصرية، الموسم القادم سيكون آخر موسم لشكل مسابقة القسم الثاني وسيتغير إلى دوري من مجموعة واحدة " .

وأضاف محمد أبو الوفا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس: " أنا رأيي الشخصي أن كيروش قدم ما عليه لولا عدم التوفيق لحصد لقب كأس الأمم وتأهل إلى كأس العالم و أنا رأيت كيف يتعامل كيروش مع المباراة بكل جوارحه وأفضل أن يستمر في تدريب المنتخب".

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قائلا "منتخب مصر مواليد 2006 يسير بخطى جيدة، ومنتخب 2003 يعمل بشكل جيد، لكن الخطوة الأصعب الفترة القادمة هي اختيار المدير الفني للمنتخب الأول".