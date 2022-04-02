شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تأجيل زيادة رسوم عضوية فرعى زايد والتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس إلى الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، الذين لم تسمح لهم الظروف باستكمال الإجراءات سواء لدواعي السفر خارج مصر أو لعدم التمكن من استيفاء الأوراق المطلوبة في المواعيد المقررة.

فى سياق آخر، يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق اليوم ،السبت، مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويتحدث موسيماني وقائد الأهلي عن آخر مباراة للفريق في دور المجموعات وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ،و يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل في مباراة الغد من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.