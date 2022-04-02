كلوب: صلاح لا يعرف شيء اسمه الإحباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن موقف محمد صلاح جناح الفريق عقب الإخفاق في التأهل لكأس العالم، قائلًا بأنه يثق في قدرته على تجاوز الموسم.

ورد كلوب على سؤل حول ما إذا كان قد لاحظ تغير في عقلية صلاح عقب خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2018: "ربما يكون هذا نفس رد الفعل الذي يجيده مو (محمد صلاح)".

وتابع: "هو لا يمتلك مهارة البقاء محبطًا، نحن جميعا نتعرض للإحباط من وقت لآخر، لكنه لا يمتلك تلك الخاصية".

وأضاف: "عندما تعود إلى هنا، يصبح كل شيء جاهز من أجل العمل، القتال على كل الجبهات، أمور كهذه، القتال من أجل كل شيء، وهذا تماما ما يجب أن يكون".

وواصل: "لكن عقب نهائي دوري الأبطال كانت لدينا مشكلة وهي أنه كان مصابًا، أنه كان يجب أن يحاول اللعب في اليوم التالي لكنه لم يتمكن بسبب الإصابة".

واختتم قائلًا: "لقد تأثر بالإصابة في فترة الإعداد بعض الشيء، لكنه تعامل بحكمة، وبالتأكيد لاحظت اختلافًا، الآن يستطيع تجاوز الأمر أكثر من أي وقت مضى، وهو بالتأكيد يمتلك هذه العقلية".

وخسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 2018 وكانت تلك المباراة التي شهدت إصابة محمد صلاح في كرة مع مدافع النادي الإسباني، سيرجيو راموس.