شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة أفريقيا والاستعداد بقوة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من لاعبيه اغلاق صفحة بطولة افريقيا التي ودعها الزمالك الموسم الحالي بعد مواجهة ساجرادا الانجولي أمس الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الافريقي

وطلب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في بطولة الدوري لإسعاد الجماهير ومصالحتهم وحتي لا يخرج الفريق بدون بطولات هذا الموسم.