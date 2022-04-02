شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة أفريقيا والاستعداد بقوة للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من لاعبيه اغلاق صفحة بطولة افريقيا التي ودعها الزمالك الموسم الحالي بعد مواجهة ساجرادا الانجولي أمس الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الافريقي
وطلب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في بطولة الدوري لإسعاد الجماهير ومصالحتهم وحتي لا يخرج الفريق بدون بطولات هذا الموسم.
وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.
حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.