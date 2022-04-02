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فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة أفريقيا والاستعداد بقوة للدورى

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القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني  للزمالك من لاعبيه اغلاق صفحة بطولة افريقيا التي ودعها الزمالك الموسم الحالي بعد مواجهة ساجرادا الانجولي أمس الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الافريقي

 

وطلب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في بطولة الدوري لإسعاد الجماهير ومصالحتهم وحتي لا يخرج الفريق بدون بطولات هذا الموسم.

 

وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

 

وتعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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