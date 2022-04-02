شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرسم خطة مواجهة زاناكو فى آخر مواجهات دور مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز خطة مواجهة زاناكو الزامبي بالجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة في العاشرة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ويحدد المدير الفني الطريقة التي سيواجه بها الفريق الزامبي من أجل حصد الثلاث نقاط علي أمل تعثر أهلي طرابلس الليبي وصعود بيراميدز لمقدمة جدول الترتيب، وتأهل بيراميدز برفقة الأهلي طرابلس الليبي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، قبل القرعة التي تقام يوم 5 أبريل المقبل لتحديد مواجهات دور الثمانية.

وحرص إيهاب جلال علي مشاهدة اخر مواجهات خاضها فريق زاناكو فى دور مجموعات الكونفدرالية من أجل تحديد عناصر القوة والضعف بالفريق الضيف والعمل علي ايقاف الخطورة واستغلال الثغرات من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لاسيما وإن مواجهة زاناكو ستحدد وضع بيراميدز في جدول الترتيب رهل سيتأهل كأول مجموعته أم سيكون في الترتيب الثاني خلف أهلي طرابلس الليبي، حيث يأمل بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو وتعثر أهلي طرابلس أمام الصفاقسي.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 12 نقطة، والصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط، ويدير المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.