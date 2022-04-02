شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي اليوم لـ موسيماني وكابتن الأهلي للحديث عن مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق اليوم ،السبت، مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويتحدث موسيماني وقائد الأهلي عن آخر مباراة للفريق في دور المجموعات وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ،و يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل في مباراة الغد من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه،

على صعيد أخر ، حذر بيتسو موسيمانى من خطورة عزومات رمضان تجنباً لزيادة الوزن قبل المباريات الهامة التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة ، ووضع أخصائى التغذية بالقلعة الحمراء برنامج غذائى مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان ضمن خطة الجهاز لتجنب زيادة وزن اللاعبين خلال شهر الصيام وقبل عودة مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر جهاز الاهلى إخضاع لاعبيه لقياسات وزن بشكل يومى خلال شهر الصيام لمراقبة أوزان اللاعبين مع التهديد بتوقيع عقوبات مادية مغلظة عليهم حال زيادة أوزانهم. وكان المدير الفني للأهلى وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.