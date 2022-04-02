شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للسلاح بدبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، بطولة العالم للسلاح "للناشئين" تحت 17 سنة وتحت 20 سنة بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعاليات البطولة حتي 10 أبريل الجاري.

وتقام منافسات كل سلاح على مدار ثلاثة أيام متتالية، على أن يقام اليوم الأول منافسات الشباب والشابات يليها الناشئين والناشئات يليها الفرق.

وبذلك تقام منافسات سلاح السيف أيام 2 و 3 و 4 أبريل، يليها سلاح الشيش 5 و 6 و 7 أبريل، يليها سلاح سيف المبارزة 8 و 9 و 10 أبريل.

وتضم بعثة المنتخب المصري 42 لاعبا بواقع 21 لاعبا و21 لاعبة يشاركون في بطولتي العالم للناشئين والشباب في الثلاث أسلحة.

قائمة اللاعبين:

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كالتالي:

سلاح السيف ناشئين: أحمد هشام السداوي وفارس البغدادي وياسين فوزي خضير.

سلاح السيف ناشئات: ريناد أحمد الدكش وداليا علي ونجوى أحمد نوفل.

سلاح السيف شابات: سارة أحمد شومان وزينة أشرف وريناد أحمد الدكش وياسمين علي.

سلاح الشيش ناشئين: عبد الرحمن طلبة وكريم مدحت ومحمد أحمد بهي.

سلاح الشيش ناشئات: ملك حمزة ولجين خالد وجنى إيهاب.

سلاح الشيش شباب: يحيى ماضي ويوسف فوده وعبد الرحمن فوده وعبد الرحمن طلبة.

سلاح الشيش شابات: ملك حمزة ولجين خالد وعائشة عبد الحميد وعليا وائل.

سلاح سيف المبارزة ناشئين: محمود السيد وأحمد محمد حسنين وإسلام إسامة حاشي.

سلاح سيف المبارزة ناشئات: مايا شلش وهنا العراقي ولولوة سليمان.

سلاح سيف المبارزة شباب: محمد السيد ومحمود ياسين ومحمد جابر ومحمود السيد.

سلاح سيف المبارزة شابات: آية شريف وسلمى طارق وهنا العراقي وفرح محفوظ.

الجهاز الفني والإداري

يرأس البعثة عضوي مجلس الإدارة أمين منير وأماني البحيري.

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كل من:

السيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، وأيمن غنيم مدير إداري، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل.

كما يتواجد في منافسات البطولة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة والذي أقيم قبل انطلاق البطولة.