شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مساء اليوم،السبت، مرانه الأخير استعداداً لمباراة الهلال المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويعلن موسيمانى عقب مران اليوم قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة الغد المرتقبة والتي يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه،

ويغيب عن مباراة الأهلي غداً ، رامي ربيعة مدافع الفريق بعدما أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق إن ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.‏

وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏