شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع فنى لمباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الصري ومازيمبي، لتحديد الزي الرسمي لكل فريق خلال اللقاء، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً لمعين الشعباني للحديث عن اللقاء، الذي يقام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والمقرر اقامته في الثالثة عصر غداً الأحد على ستاد مازيمبي بلوبومباشي.

ويتصدر النادي المصرى مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

ويفتقد النادي المصري لجهود الرباعي، محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج، بعدما أكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية اصابة أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة ، فيما ثبت اصابة حجاج عويس بشد في العضلة الضامة، بينما تسببت اصابة اللاعب زياد فرج بنزلة شعبية حادة في حصوله على راحة لخمسة أيام ليغيب معها عن قائمة الفريق لمباراة مازيمبي.

ويترأس البعثة المهندس محمد سلامة، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات فيما تضم البعثة 20 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، أحمد شوشة ، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.