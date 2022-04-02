الإسماعيلى يبحث عن وديتين فى معسكر الإسكندرية استعدادًا للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم عن مباراتين وديتين للدراويش في معسكر الاسكندرية بعد الاتفاق على مواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل ودياً قبل إنطلاق المعسكر حيث أتفق الجهاز الفني على خوض ثلاث وديات استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها فى اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

واستقر الإسماعيلى على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من الأربعاء المقبل حتى موعد مباراة المصرى البورسعيدى لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري بعد توقف طويل.

وفاز الإسماعيلى على عرب افريكانو بثلاثية نظيفة أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدروايش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة .