شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة كرة اليد : تعزز قدرة الجهاز التنفسى و تحمل القلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - " العقل السليم فى الجسم السليم " مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة ، حيث أن كل لعبة رياضية لا عدة فوائد على صعيد الصحة و العقل و التفكير و الجسد .
فكثير من ممارسين الرياضة لم يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها ، فنحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من اللعبات الرياضية .
و رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها اليوم هى كرة اليد اللعبة الشعبية الثانية :
1- زيادة اللياقة البدنية.
2- تساعد الجسم على إنقاص الوزن .
3- حرق السعرات الحرارية، والدهون.
4- مفيدة فى قدرة تحمل القلب، والأوعية الدموية.
5- تعزيز قدرة الجهاز التنفسي.
6- تساعد كرة اليد على زيادة الثقة بالنفس، والتركيز،
7 - تعمل على تحسين المزاج لأنها تساعد على استرخاء الجسم.
8- زيادة الشعور السعادة. لأنها تحفز المواد الكيميائية.