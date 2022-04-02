شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة كرة اليد : تعزز قدرة الجهاز التنفسى و تحمل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " العقل السليم فى الجسم السليم " مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة ، حيث أن كل لعبة رياضية لا عدة فوائد على صعيد الصحة و العقل و التفكير و الجسد .

فكثير من ممارسين الرياضة لم يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها ، فنحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من اللعبات الرياضية .

و رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها اليوم هى كرة اليد اللعبة الشعبية الثانية :

1- زيادة اللياقة البدنية.

2- تساعد الجسم على إنقاص الوزن .

3- حرق السعرات الحرارية، والدهون.

4- مفيدة فى قدرة تحمل القلب، والأوعية الدموية.

5- تعزيز قدرة الجهاز التنفسي.

6- تساعد كرة اليد على زيادة الثقة بالنفس، والتركيز،

7 - تعمل على تحسين المزاج لأنها تساعد على استرخاء الجسم.

8- زيادة الشعور السعادة. لأنها تحفز المواد الكيميائية.