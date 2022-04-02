اخبار الرياضه

فوائد لعبة كرة اليد : تعزز قدرة الجهاز التنفسى و تحمل القلب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة كرة اليد : تعزز قدرة الجهاز التنفسى و تحمل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " العقل السليم فى الجسم السليم " مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى ، حيث أن كل لعبة رياضية لا عدة فوائد على صعيد الصحة و العقل و التفكير و الجسد .

فكثير من ممارسين الرياضة لم يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها ، فنحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من اللعبات .

و اليوم التى سنعدد فوائدها  اليوم هى كرة اليد اللعبة الشعبية الثانية :

1-  زيادة اللياقة البدنية.

2- تساعد الجسم على إنقاص  الوزن .

3- حرق السعرات الحرارية، والدهون.

4- مفيدة فى قدرة تحمل القلب، والأوعية الدموية.

 

202203310749304930.jpg

5- تعزيز قدرة الجهاز التنفسي.

6- تساعد كرة اليد على زيادة الثقة بالنفس، والتركيز،

7 - تعمل على  تحسين المزاج لأنها تساعد على استرخاء الجسم.

8- زيادة  الشعور السعادة. لأنها تحفز المواد الكيميائية.

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا