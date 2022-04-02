شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على صرف بدل السكن لـ 10 لاعبين مغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على صرف بدل السكن لعشرة لاعبين مغتربين بالفريق بعد نوبة الاعتراض التي أطلقها هؤلاء اللاعبين لاسيما بعد الوعود التي قطعتها الإدارة بالنظر في هذه الازمة

وكان حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلى خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران على أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التى لا تليق بالفريق فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

وفاز الإسماعيلى على عرب افريكانو بثلاثية نظيفة أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدروايش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة التى يستهلها الفريق الأصفر بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.