شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحقق الدورى لأول مرة فى تاريخه بعد 10 سنوات من إقامة المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بطولة الدورى الممتاز 13 مرة فى تاريخه حتى الوقت الحالى، حيث كانت أول مرة يتوج فيها الأبيض باللقب فى موسم 1960.

الزمالك حقق أول ألقابه في مسابقة الدوري، موسم 59/60، وهو الموسم العاشر في تاريخ الدوري المصري منذ إنشائه، وكان الزمالك أول فريق يفوز باللقب غير النادي الأهلي.

احتل الأبيض المركز الأول برصيد 28 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 12 و4 تعادلات وخسارة مباراتين، بينما جاء الترسانة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة حيث كان الصراع شرسا وقتها بين أبناء القلعة البيضاء ونادي الشواكيش.

فيما شهدت هذه النسخة احتلال الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما هبط في هذا الموسم نادي الاتحاد السكندري، بعد لعب مباراتين فاصلتين أمام السكة الحديد حسمها الأخير.

وكان هداف الدوري في النسخة التي حسمها الزمالك لأول مرة في تاريخه حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة بعد نجاحه في تسجيل 14 هدفا من أصل 39 هدفا أحرزه الترسانة في هذا الموسم.