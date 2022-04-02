جمال علام: محمد صلاح قائد بمعنى الكلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجلزي، قائد للمنتخب الوطني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وقال علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" صلاح قائد بمعنى الكلمة وتم تأويل تصريحاته بعد مباراة السنغال بأنه سيعتزل".

وأضاف، أن صلاح كان يتمنى أن يشارك في كأس العالم القادمة بقطر، خاصة وأنا البطولة المقبلة لا يزال أمامها 4 أعوام.

وتابع: "كيروش كان لديه ثقة في وصول منتخب مصر إلى كأس العالم بقطر، وطالبته بعدم التحدث لوسائل الإعلام لحين مناقشة مصيره".

وأتم تصريحاته: "وائل جمعة قال لي بعد عدم التأهل إلى كأس العالم "مش هقدر أكمل".

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، بعدما خسر بركلات الترجيح في مواجهة اياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال، بعد انتهاء نتيجة المباراتين بنتيجة 1-1، عقب فوز مصر في القاهرة بهدف دون رد، وخسر بنفس النتيجة في الإياب.