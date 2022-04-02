تعرف على عدد ساعات صوم محمد صلاح في ليفربول خلال شهر رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى غدًا السبت فريق ليفربول مع ضيفه واتفورد على استاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون المباراة الأولى للنجم محمد صلاح بعد أن خسر فرصة الصعود إلى كأس العالم 2022 مع منتخب مصر بالخسارة أمام السنغال فى الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وسيلعب ليفربول طوال شهر رمضان 5 مباريات في الدوري الانجليزي ستكون أمام كل من واتفورد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

وستكون جميع مباريات ليفربول في شهر أبريل 2022، كالتالي ..

الدوري الإنجليزي الممتاز | السبت 2 أبريل 2022- ليفربول × واتفورد 1:30 بتوقيت القاهرة.

دوري أبطال أوروبا | الثلاثاء 5 أبريل 2022 - بنفيكا × ليفربول 9:00 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز | الأحد 10 أبريل 2022 - مانشستر سيتي × ليفربول 5:30 بتوقيت القاهرة.

دوري أبطال أوروبا | الأربعاء 13 أبريل 2022 - ليفربول × بنفيكا 9:00 بتوقيت القاهرة.

كأس الاتحاد الإنجليزي | السبت 16 أبريل 2022 - مانشستر سيتي × ليفربول 4:30 بتوقيت القاهرة.



الدوري الإنجليزي الممتاز | الثلاثاء 19 أبريل 2022 - ليفربول × مانشستر يونايتد 9:00 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز | الأحد 24 أبريل 2022 - ليفربول × إيفرتون 5:30 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز | السبت 30 أبريل 2022 - نيوكاسل يونايتد × ليفربول 1:30 بتوقيت القاهرة.

يذكر أن موعد آذان الفجر في إنجلترا سيكون في الوقت الحالي بتمام الساعة الرابعة و33 دقيقة فجرًا، أما آذان المغرب فسيكون موعده في الثامنة إلا ربع مساء، أي يصوم المسلمون هناك تقريبا أكثر من 15 ساعة.

وسيمتنع اللاعبون المسلمون عن تناول الماء والطعام مما سيرهقهم بدنيا ببذل المجهود على أرض الملعب، ولكن أتاحت رابطة الدوري الانجليزي للاعبين توقف المباريات عند آذان المغرب للإفطار، قبل العودة للعب.

وفي وقت سابق، أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول احترامه الشديد لعقائد لاعبيه وعادتهم فيما يتعلق بالصيام، وقال: "لا مشكلة أن يصوم اللاعبين لدي ، إنهم يقدمون أفضل ما لديهم سواء كانوا صائمين أم لا".

أضاف: "في الكثير من الأوقات يصل محمد صلاح وساديو ماني متأخرين إلى غرف خلع الملابس بسبب الصلاة، في هذه الحياة هناك أمور أكثر أهمية من كرة القدم".

يذكر أن مع حلول شهر رمضان الكريم، دائما ما تثير التساؤلات حول كيفية تعامل اللاعبين المسلمين أمثال محمد صلاح وساديو ماني وبول بوجبا ورياض محرز ونجولو كانتي مع الصيام خلال المباريات، حيث يمثل ذلك لهم أهمية استثنائية.

وقبل 9 جولات على نهاية الدوري الإنجليزى، يتواجد ليفربول في المرتبة الثانية برصيد 69 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن مانشستر سيتى الأول.