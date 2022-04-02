أول تعليق من مدرب ليفربول على استخدام الليزر فى عيون محمد صلاح أمام السنغال

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزي على سعادته لتأهل ساديو مانى مهاجم الفريق بصحبة منتخب بلاده السنغال للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره واتفورد، في الواحدة والنصف ظهر غدا السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك في مواجهة للريدز بعد نهاية فترة التوقف الدولي للمنتخبات بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تحدث كلوب قبل مواجهة واتفورد غدا فى منافسات الدوري الإنجليزي قائلا: أنا سعيد لتأهل ساديو ماني وأشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل محمد صلاح أشعة الليزر لم تكن لطيفة، صلاح ومانى صديقان ومحترفان من الطراز الأول وسوف يتعاملان مع الأمر، كان الوضع عاطفيًا ولكنهما سيتعاملان معه بالشكل الصحيح ،الآن السنغال على الأرجح أفضل فريق في أفريقيا في الوقت الحالي.

تابع كلوب قائلا موجها حديثه للجماهير: "إذا كنت لا تستطيع الصراخ والغناء ، ابق في المنزل وامنح تذكرتك لشخص آخر!، ليفربول بحاجة إلى أفضل جو على الإطلاق في نهاية هذا الأسبوع حيث يلعب قبل مانشستر سيتي ويمكن أن يتصدر الترتيب.

