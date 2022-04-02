شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: أرسلنا الاحتجاج الرسمى على فاصلة المونديال ونحن فى داكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن تواجده في قطر على رأس الوفد المصري جاء لحضور الكونجرس بدعوة من الاتحادين الدولي والأفريقي، وليس لتقديم ملف الاحتجاج على مباراة الإياب بين مصر والسنغال.

وأضاف علام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2: "الاحتجاج الرسمي أرسلناه للفيفا ونحن في داكار بمجرد انتهاء مباراة الإياب، وتضمن ملف الاحتجاج تغيير مطار نزول طائرة المنتخب في السنغال، وسوء معاملة استقبال البعثة المصرية واجبارنا على النزول بفندق يبعد عن ملعب المباراة 80 كم".

وواصل رئيس اتحاد الكرة: "فؤجئنا بالسباب والاستفزاز في طريقنا من فندق المنتخب وحتى ملعب المباراة وحاولنا ضبط النفس بقدر الإمكان لأننا كنا نثق في قدرات لاعبينا في التأهل".

وأكمل علام تصريحاته: "الاستفزازات طالت المنتخب منذ هبوط طائرة المنتخب، وكانت هناك معوقات في التدريب الرئيسي للمنتخب بتواجد رجال أمن من السنغال في أرضية الملعب".

وأتم رئيس الجبلاية: "الجماهير السنغالية تسببت في مضايقات كبيرة لبعثة المنتخب، وتدريب المنتخب الأول تأثرت بمناقشات بيننا وبين الأمن السنغالي الذي رفض مغادرة الملعب، ونحن كنا نتشكك في هويتهم".

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو"، ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.