شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: المنتخب تعرض لمضايقات فى السنغال ولم نجد تأمينا من الفندق للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن العراقيل التى واجهت منتخب مصر في يوم مباراة السنغال فى داكار، ابتداء من التحرك من فندق الإقامة حتى الوصول للملعب.

وأضاف علام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2: "تحركنا من الفندق الساعة 2.30 وكان من المفترض أن نصل الساعة الثالثة لكن تعرضنا لمضايقات على الطريق والأوتوبيس حينما وصل لم يدخل للاستاد مباشرة وحرص على الطواف حول الملعب وسط استفزازات الجماهير".

وواصل رئيس اتحاد الكرة: "حافلة المنتخب التي تحركت من الفندق للملعب لم يصاحبها أى تأمين باستثناء فردين أمن على موتسيكلات، وانفجر الملعب بالليزر والميكرفونات والقاء الزجاجات والألعاب النارية، وكل الممنوعات تواجدت في المباراة".

وأكمل علام تصريحاته: "ليس من العدل تعرض بعثة المنتخب للقصف بالطوب والحجارة فى الحافلة خلال التحرك من الفندق للملعب، وكان هناك تعسف في دخول الجماهير المصرية لملعب المباراة من الأمن السنغالي رغم إنهاء الأمور قبلها بيوم مع مسئولي المباراة هناك".

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو"، ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.