شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمواجهة زاناكو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زاناكو الزامبي في ختام مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل زاناكو ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي، في آخر جولات دور المجموعات، بعدما حسم الفريق مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي.

ويختتم الفريق تدريباته في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ويليه مؤتمر صحفي للكابتن إيهاب جلال المدير الفني، ثم الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.