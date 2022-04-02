شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022 فى مقدمتها، مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال.

مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال

شهد مران الأهلى، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة فى الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

الزمالك يتعادل سلبيًا مع ساجرادا وينهى دور مجموعات أفريقيا بدون انتصارات

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

أيمن حفنى يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 101 يومًا أمام ساجرادا الأنجولي

عاد أيمن حفنى صانع العاب فريق الزمالك للمشاركة مرة أخرى بعد الغياب لمدة 101 يوم أمام فريق ساجرادا الأنجولي بالجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

شكويان وملف وجلسة مع الفيفا.. ماذا فعل الوفد المصرى فى الدوحة؟

يتحرك مجلس إدارة اتحاد الكرة ، فى كافة الاتجاهات من أجل تصعيد الشكوى المصرية ضد الاتحاد السنغالى لكرة القدم لأعلى المستويات على أمل إعادة المباراة فى أرض محايدة حفاظا على فرص مصر فى التأهل للمونديال.

ضياء السيد يؤازر محمد صلاح بعد ضياع حلم المونديال

أعاد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني، نشر تغريدة سابقة لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، وذلك لدعم صلاح ومساندته بعد خسارة الفراعنة لبطاقة التأهل إلى مونديال 2022، عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام السنغال بنتيجة 3/1.

موسيمانى يمنح بدلاء الاهلى وعداً بالمشاركة بسبب إجهاد الدوليين والاصابات

منح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه البدلاء وعداً بالمشاركة فى المباريات المقبلة وعلى رأسهم حسام حسن ومحمد محمود وميكيسونى ومحمود وحيد وذلك ضمن خطة التدوير التى سوف يتبعها جهاز المارد الاحمر لمواجهة حالة الاجهاد الذى ضربت لاعبيه الدوليين بالفترة الاخيرة بعد مشاركتهم فى مباريات منتخبات بلادهم بالجولة الفاصلة بتصفيات كأس العالم قطر 2022 وعدم حصولهم على راحة ، بجانب تعرض بعض اللاعبين الاساسين لإصابات مختلفة.

تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لموسيمانى وكابتن الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.