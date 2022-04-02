شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 5 مقاعد بمنافسات الرجال والسيدات فى نصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الخماسي المصري مازن هشام، هانيا الحمامي، علي فرج، مصطفى عسل، ونوران جوهر، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الاسكواش.

وجاءت مباريات المصري في الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز مازن هشام على منافسه السويسري نيكولاس مولار بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-13, 11-3, 11-13, 11-5.

فوز هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-5.

فوز علي فرج على منافسه طارق مؤمن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 14-12, 11-5.

فوز مصطفى عسل على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-5.

فوز نوران جوهر على نور الطيب بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 5-11, 11-9.