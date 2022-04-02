شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مساء اليوم الجمعة في فرع النادي بمدينة نصر، استكمالًا للجلسة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تعيين خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي خلفًا لرؤوف عبد القادر.

ويعد العوضي واحدًا من أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد، ويمتلك الكثير من الخبرات الرياضية والإدارية، حيث سبق وتولى منصب نائب مدير النشاط الرياضي في فرع النادي بمدينة نصر، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية في اتحاد كرة اليد.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي غدًا السبت برئاسة المدير التنفيذي ويضم كلًّا من: رؤوف عبد القادر وخالد العوضي والمدير المالي، لإتمام إجراءات التسليم والتسلم في إطار قيم ومبادئ الأهلي الراسخة والمتوارثة من جيل لجيل.