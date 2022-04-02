شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان النادي الأهلي محور بعض الأخبار الرياضية اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022، حيث شهد اليوم مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال، وغيرها من الأحداث الهامة داخل القلعة الحمراء نرصدها في التقرير التالي:

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

اقترب دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا من خط النهاية، واتضحت معالم فرق ربع النهائي بشكل كبير هذا الموسم، بعدما انطلق هذا الدور فى 11 فبراير الماضى، وتعقدت حسابات بعض كبار القارة السمراء، وودع بعضهم بالفعل وعلى رأسهم الزمالك، وهو ما لم يكن متوقعا فيما ارتفعت حظوظ الاهلى بالصعود للدور التالى للبطولة. السولية يصطحب ابنته في تدريبات الأهلى استعداد لمباراة الهلال السوداني .. فيديو أصطحب عمرو السولية، نجم النادى الأهلى، ابنته في تدريبات الفريق اليوم، استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا. موسيماني مهنئا المسلمين بحلول رمضان: أتمنى أن يكون شهر بركات وخير على الجميع هنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، المسلمين فى مصر وكل مكان بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون شهر مليء بالخير والبركات على جميع المسلمين. تألق أهلاوي تحت قيادة كيروش .. أفشة وشريف والسولية الأكثر مساهمة في الأهداف رغم الانتقادات الواسعة التي كانت توجه إلفى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب ضم واستبعاد اللاعبين خاصة لاعبي الأهلي والزمالك، وبالتحديد الثنائي، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعب الفريق الأحمر، شهدت حقبة كيروش تألقاً ملحوظاً من لاعبي الأهلي على وجه التحديد.

مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال

شهد مران الأهلى، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة فى الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

الأهلى يواجه الزمالك فى مباراة فاصلة بالدور قبل نهائى لدورى الطائرة رجال

يلتقى فريق كرة الطائرة "رجال" بالنادى الأهلى نظيره الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، فى مباراة فاصلة "بلاى أوف" بالدور قبل نهائى للدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022.

محمد عبد المنعم يشارك فى جزء من مران الأهلى اليوم مرتدياً واقى الأنف

يبدأ محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، المشاركة فى أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية بعد ‏الاستعانة بـ واقى الأنف.‏

الأهلى يكلف الشئون القانونية بدراسة غرامة الـ2 مليون دولار لـ كهربا

كلف مسئولي النادى الأهلى الشئون القانونية بالنادى لدراسة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المعار للدوري التركى من أجل الوقوف على الخطوة المقبلة بعد تغريم اللاعب مبلغ 2 مليون دولار، ويتمسك الاهلى بمساندة اللاعب لإتخاذ خطوات قانونية للطعن على العقوبة لاسيما أن كهربا تمسك بإرتداء الفانلة الحمراء في وقت سابق.