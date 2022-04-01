الامارات | المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم في قطر حسب شركات مراهنات

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم في قطر حسب شركات مراهنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركات مراهنات اليوم الجمعة إن منتخب البرازيل هو الأوفر حظا للفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد أن أوقعت القرعة بطل العالم خمس مرات في مجموعة واحدة مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

وطبقا لشركة وليام هيل فان منتخب البرازيل، الذي صعد لصدارة تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) هذا الأسبوع، مرشح بنسبة 5-1 للفوز بالبطولة متفوقا على فرنسا (11-2) وإنجلترا (6-1) وإسبانيا (15-2) والأرجنتين (11-1).

كما قالت شركة (بت إم.جي.إم) إن البرازيل مرشحة بنسبة (5-1) تليها فرنسا وإنجلترا (كلاهما 11-2).

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