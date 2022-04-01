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الزمالك يهزم الأهلي 3/2 فى فاصلة بلاى أوف دورى الطائرة رجال ويتأهل للنهائى

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى للزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مباراة فاصلة بلاى أوف قبل نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022 ليتأهل إلى النهائى.

 

تأتى إقامة المباراة الفاصلة فى ظل فوز الزمالك بأول مواجهات البلاى أوف أول أمس الأربعاء 3/2، وفوز الأهلى أمس فى ثان جولات بلاى أوف قبل النهائى 3/0. ويؤهل نظام البلاى أوف الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.

 

من ناحية أخرى فاز، مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

 

ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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