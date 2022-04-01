شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 1/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 4/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الزمالك يتعادل سلبيًا مع ساجرادا وينهى دور مجموعات أفريقيا بدون انتصارات، وفيريرا يصرح: سعيد بالأداء. وعدم تسجيل الأهداف "مضايقنى".

الزمالك يتعادل سلبيًا مع ساجرادا وينهى دور مجموعات أفريقيا بدون انتصارات

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

فيريرا: سعيد بأداء الزمالك أمام ساجرادا.. وعدم تسجيل الأهداف "مضايقنى"

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن سعادته بأداء اللاعبين في مباراة اليوم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مبديا ضيقه من عدم تسجيل أهدف.

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات فى أول أيام رمضان

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة غدا، السبت، أول أيام شهر رمضان، عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.

أيمن حفنى يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 101 يومًا أمام ساجرادا الأنجولي

عاد أيمن حفنى صانع العاب فريق الزمالك للمشاركة مرة أخرى بعد الغياب لمدة 101 يوم أمام فريق ساجرادا الأنجولي بالجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

الجزيري للرئيس التونسي بعد تكريم نسور قرطاج: شكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة

وجه سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك ومنتخب تونس، رسالة شكر إلى الرئيس التونسي قيس سعد، بعد تكريمه للمنتخب التونسي عقب تأهل نسور قرطاج إلى كأس العالم 2022، ونشر الجزيري صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام من التكريم وعلق: شكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

الأهلى يهزم الزمالك 51/21 فى دورى سيدات اليد

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 51/21 فى إطار الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

عمرو زكى بلدوزر الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ39 اليوم