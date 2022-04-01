شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى ملف نسب مشاركة اللاعبين بمونديال الأندية لصرف المكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولى الاهلى من إعداد كشف يتضمن نسبة مشاركة كل لاعب فى مباريات كأس العالم للأندية، تمهيداً لوضع قيمة المكافآت، بعدما تسلم النادى 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت بالإمارات، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة فى مونديال الأندية، ومليون أخرى للتأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار بعد الحصول على الميدالية البرونزية.

ونجح الأهلي في حصد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السودانى التى تقام مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتى يسعى ‏خلالها الأهلى إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية فى البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة فى المشوار ‏الأفريقى.‏