شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: سعيد بأداء الزمالك أمام ساجرادا.. وعدم تسجيل الأهداف "مضايقنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن سعادته بأداء اللاعبين في مباراة اليوم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مبديا ضيقه من عدم تسجيل أهدف.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الموقف في المجموعة ليس له علاقة بعدم وجود فاعلية، وكان من المهم أن أشاهد لاعبين جدد وأتعرف عليهم في مباراة اليوم، قدمنا مباراة شيقة ضد بطل أنجولا، والمنافس مثله مثل الزمالك لم يقدم الأداء الجيد في البطولة".

أضاف فيريرا: "أمامنا عمل كثير كي نصل لأفضل مستوى، ولابد أن نكون جادين أكثر في نهاية الهجمة، والفريق تحسن من الناحية الدفاعية، ولم نمنح المنافس فرصة لتمرير الكرة، ولدينا مشكلة في انهاء الهجمة عندما نصل للمرمى وأرى أن نتيجة المباراة ليست عادلة اليوم".

وقال فيريرا :"تعاملت مع اللاعبين الدوليين بود وصداقة، ولم أفكر في بديل سيف الدين الجزيري لان بديله عمر السعيد مصاب، وكافئت الجزيري بالمشاركة بعد تأهل منتخب بلاده لبطولة كأس العالم على عكس الأخرين".

وأكد المدير الفني أنه اجتمع بأيمن حفني وأكد له على ثقته فيه، وشدد على أنه أخطره بأن كرة القدم تعتمد على الالتحامات، وتم تأهيله خلال الأسبوع الذي تدرب فيه مع الفريق وكان مؤهلا للدقائق التي شارك خلالها.

وقال فيريرا: "حفني وشيكابالا من العناصر المهمة فنيا وخبرة ومشاركة اللاعبين وتدويرهم مسئوليتي وسأستطيع أن أفعل ذلك، ومازلنا في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري ولا يزال المشوار طويلا ومباراة بيراميدز مهمة جدا".

وقال المدير الفني : "الزمالك لديه لاعبين شباب لديهم إمكانيات كبيرة، وسيفيدون الفريق الأول وسأقوم بتقييمهم لمعرفة مستواهم واختيار المميز منهم، لأن الفريق يشارك في مسابقات مختلفة وسيكون هناك ضغط مباريات وسنحتاج للكثير من اللاعبين".