شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى غزل المحلة راحة أول وثانى أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة راحه سلبية للاعبى الفريق لمدة يومين، وذلك أول وثانى شهر رمضان الكريم لإفطار اللاعبين مع أسرهم، قبل الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الاثنين القادم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب المحلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره أجا أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 8/0 في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على ملعب المحلة، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.