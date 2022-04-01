شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة غدا، السبت، أول أيام شهر رمضان، عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وتعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.