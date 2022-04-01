شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة غدا، السبت، أول أيام شهر رمضان، عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.
حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.