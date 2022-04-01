شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على أجا 8/0 دويا أستعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى الفوز على نظيرة أجا أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 8/0 في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على ملعب المحلة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف اللقاء كالتالى أحمد غنيم " هدفين "و ليد مصطفى" هدفين " والغانى محمد سعيد "هدفين" بينما أحرز كلا من هشام بلحة وأحمد الندرى هدفا.

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى بالعمل على رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المباريات الودية و تصحيح الأخطاء .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.