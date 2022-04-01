شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على أجا 8/0 دويا أستعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى الفوز على نظيرة أجا أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 8/0 في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على ملعب المحلة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاءت أهداف اللقاء كالتالى أحمد غنيم " هدفين "و ليد مصطفى" هدفين " والغانى محمد سعيد "هدفين" بينما أحرز كلا من هشام بلحة وأحمد الندرى هدفا.
ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى بالعمل على رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المباريات الودية و تصحيح الأخطاء .
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.