قمة ماراثونية بالطائرة.. الزمالك يُنهي سيطرة الأهلي في الدوري بفوز قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قمة ماراثونية في كرة الطائرة انتهت بفوز الزمالك على غريمه الأهلي بنتيجة (3-2) في عدد الأشواط، في لقاء أقيم على صالة "نادي النادي" في العاصمة الإدارية.

وتقام النسخة الحالية من مسابقة الدوري بنظام "BEST OF 3"، حيث كان اللقاء الأول لصالح الزمالك بنتيجة (3-2)، في المقابل رد الأهلي بالفوز بنتيجة (3-0).

وفي اللقاء الثالث، أنهى الزمالك سيطرة الأهلي في مسابقة الدوري بفوز قاتل، حيث جاء اللقاء في البداية لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (26) مقابل (24) للزمالك.

لكن الزمالك رد في الشوط الثاني والثالث، بالفوز بنتيجة (25) مقابل (21) للأهلي، ثم (26) مقابل (24).

وفي الشوط الرابع، تفوق الزمالك طوال أحداث الفترة إلا أن الأهلي عاد ليفوز في النهاية (26) مقابل (24)، ليلجأ كل فريق للشوط الخامس.

وفي الشوط الخامس، أهدى محمد مصطفى "لعبة" الفوز للزمالك بعدما قاد فريقه للفوز بنتيجة (20) مقابل (18).

واستطاع الزمالك أن يُنهي صمود الأهلي حيث كان الفريق الأحمر بطلاً للدوري في آخر أربعة مواسم، في المقابل يعود آخر تتويج للزمالك موسم (2014 - 2015).

وبذلك سيواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي ستحدد بطل الدوري موسم (2021 - 2022)، حيث تفوق "زعيم الثغر" في مباراة دور نصف النهائي على طلائع الجيش بنتيجة (2-0).