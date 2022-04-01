مصدر لمصراوي: الأهلي يستقر على تعيين خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي بدلاً من رؤوف عبدالقادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

أفاد مصدر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي، قد استقر على تكليف خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق بمنصب مديرًا للنشاط الرياضي بالنادي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن مجلس إدارة الأهلي قد اختار العوضي لخلافة رؤوف عبدالقادر الذي سيتم تكليفه بمشروع البطل الأوليمبي الذي استحدثه النادي مؤخرًا.

وكان مجلس الأهلي قد قام في وقت سابق من اليوم بجولة تفقدية لفرع النادي بالتجمع الخامس لمتابعة سير أعمال التشييد والبناء التي تتم داخل الفرع، وما تم إنجازه من المخطط الإنشائي للفرع.

واستمع رئيس مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب إلى شرح مفصل من مسئولي الشركة المنفذة التي استعرضت ما تم إنجازه على أرض الواقع داخل الفرع من مرافق وملاعب ومنشآت، وفق الخطة الزمنية المحددة له التي قاربت على الانتهاء بعد تنفيذ 85% من المخطط الإنشائي داخل الفرع. ‏

يُذكر أن المخطط الإنشائي في فرع الأهلي بالتجمع الخامس روعي فيه‏ أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود ‏غرف ‏الملابس (رجال وسيدات) ‏لجميع الفرق وقريبة من الملاعب.