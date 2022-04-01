فيريرا: نتيجة غير عادلة.. والزمالك لديه مشكلة في إنهاء الهجمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

علق جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك على تعادل الفريق أمام ساجرادا الأنجولي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة من دور المجموعات اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" حزين جدا لعدم تسجيل اللاعببين أمام ساجردا، وموقفنا في المجموعة ليس له علاقة بعدم وجود فاعلية".

وأضاف:" كان مهم أن أرى لاعيبن أخرين، واتعرف عليهم، وقدمنا مباراة شيقة أمام الفريق الأنجولي، ولا زال أمنا عمل كثير حتى نصل إلى أفضل مستوى".

وتابع: "لابد أن نكون جادين اكتر، والفريق اتحسن جدا دفاعيا حتى من الخطوط الأمامية ولم نمنح المنافس فرصة لتمرير الكرة".

وأكمل:" حين نصل للمرمى تواجهنا مشكلة في انهاء الهجمة والنتيجة غير عادلة في النهاية، وتعاملت مع الدوليين بود وصداقة لكن كان في استهلاك من الناحية العاطفية ".

واستطرد:" اجتمعت مع اللاعب أيمن حفني وقولت له أنني أثق به ولكن كرة القدم تعتمد على الالتحامات، واعلم أنهلا يتدرب منذ فترة، وعاد للتدريب منذ أسبوع وكان مؤهل لخوض الدقائق التي لعبها".

وواصل: " أيمن حفني وشيكابالا لاعيبن مهمين في الفريق فنيا ويملكون خبرة كبير، ومشاركة اللاعبين وتدويرهم مسئولية وانا استطيع عمل ذلك".

واتم: " ما زالنا في الجولة ١٢ من الدوري والدوري لا يظال طويل ومباراة بيراميدز مهمة جدا حتى نرى المرحلة التي وصلنا لها".

الزمالك عنده شباب ناشئين عندهم امكانيات كبيرة ويقدروا يفيدوا الفريق الاول وانا هقيمهم واشوف مستواهم الفترة دي عشان اختار المميز ونقدر نلعب في المسابقات المختلفة في ضغط كبير في الماتشات وهنحتاج لاعيبة كتير