تعرّف على نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر



أجريت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام في قطر يوم الجمعة.



وتقام البطولة في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول.



وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر، بصفتها البلد المضيف، والإكوادور.



وأوقعت القرعة فرنسا، حاملة لقب البطولة، في المجموعة الرابعة، التي تضم تونس.



وتضم المجموعة الخامسة، البطلين السابقين إسبانيا وألمانيا. وسيلتقي المنتخبان في مباراتهما الثانية بالمجموعة يوم 27 نوفمبر.



وتخوض السعودية منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، والمكسيك وبولندا.



ويواجه المغرب بلجيكا وكندا وكرواتيا في إطار منافسات المجموعة السادسة.



أما البرازيل، التي عادت للمركز الأول في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 31 مارس/ آذار، فتواجه صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.



وفي ما يلي بيان بالمجموعات وتوزيع المنتخبات المشاركة:



المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.



المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، (أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز).



المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.



المجموعة الرابعة: فرنسا، (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، الدنمارك، تونس.



المجموعة الخامسة: إسبانيا، (كوستاريكا أو نيوزيلندا)، ألمانيا، اليابان.



المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.



المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.



المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية.



وبخلاف ما حدث في نهائيات كأس العالم السابقة، سيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقا.



ويقول الفيفا إن هذا يتيح فرصة لتحديد توقيتات مناسبة بدرجة أكبر للجماهير في دولهم.



وعادة ما تكون جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم معروفة قبل القرعة، لكن هذا العام لم يتم تحديد ثلاثة مراكز لسببين مختلفين.



ومن المقرر إقامة مباراتين فاصلتين في قطر يومي 13 و14 يونيو/ حزيران. تلتقي كوستاريكا ونيوزيلندا في إحدى المباراتين، بينما تواجه بيرو الفائز من الإمارات وأستراليا، اللذين سيلتقيان في الدوحة يوم 7 يونيو.



وتم تأجيل هذه المباريات من موعدها الأصلي في مارس بسبب تأثير وباء كوفيد.



كما تم تأجيل تحديد آخر المنتخبات الأوروبية المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وكان من المقرر أن تواجه اسكتلندا أوكرانيا في مارس، لكن المباراة تأجلت إلى موعد غير محدد في يونيو حيث من المأمول أن يكون المنتخب الأوكراني في وضع يُمكّنه من اللعب.



