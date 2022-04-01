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كلوب: السنغال الأقوى في إفريقيا .. وهذا هو تعليقه على الليزر

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الشارقة - اميمة ياسر - أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي بالجيل الحالي من المنتخب السنغالي، وذلك بعد التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ والثانية على التوالي.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة واتفورد في : "أنا سعيد حقًا لساديو ماني وأشعر بخيبة أمل كبيرة لمحمد صلاح".

وأضاف المدرب الألماني: "الليزر لم يكن أمرًا رائعًا بالطبع. لكني سعيد لساديو ماني. إنهم زملاء يلعبون ضد بعضهم البعض، لكن كلاهما محترفان وسيتعاملان معًا".

وتابع في التصريحات التي نقلتها شبكة أنفيلد ووتش :"كان الأمر عاطفيًا في المباراة التي جمعتهما بتصفيات كأس العالم لكنهم سيتعاملان معه في الوقت الحالي. ربما تكون السنغال أفضل فريق في إفريقيا".

وكان المنتخب المصري قد خسر مقعده في كأس العالم قطر 2022 إثر الهزيمة أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة 3/1 في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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