أول تعليق لمدرب ليفربول على خسارة مصر أمام السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن الحالة المعنوية لمحمد صلاح، نجم فريقه بعد الهزيمة أمام السنغال في المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي: "صلاح يريد الفوز مرة أخرى. رغبته ستكون أكبر الآن من أي وقت مضى".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح شخص ذكي للغاية. إنه يعلم أن السنغال فريق صعب حقًا في الوقت الحالي. لديهم جيل جيد. لكنه بخير".

وكان المنتخب المصري قد خسر مقعده في كأس العالم قطر 2022 إثر الهزيمة أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة 3/1 في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.