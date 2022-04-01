بمشاركة 4 منتخبات عربية.. النتائج الكاملة لقرعة كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2022، عن مجموعات قوية بين المنتخبات المشاركة فى مونديال قطر.

وجاءت مجموعات مونديال 2022 وفقا للقرعة، كالتالى:

المجموعة الأولى: منتخب قطر – منتخب هولندا – منتخب السنغال – منتخب الإكوادور.

المجموعة الثانية: منتخب إنجلترا – الولايات المتحدة الأمريكية – منتخب إيران – المنتخب المتأهل من الملحق الأوروبى.

المجموعة الثالثة: منتخب الأرجنتين – منتخب المكسيك – منتخب بولندا – منتخب السعودية.

المجموعة الرابعة: منتخب فرنسا – منتخب الدنمارك – منتخب تونس – المنتخب المتأهل من الملحق العالمي الآسيوي/الأمريكي الجنوبي.

المجموعة الخامسة: منتخب إسبانيا – منتخب ألمانيا – منتخب اليابان – المنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني.

المجموعة السادسة: منتخب بلجيكا – منتخب كرواتيا – منتخب المغرب – منتخب كندا.

المجموعة السابعة: منتخب البرازيل – منتخب سويسرا – منتخب صربيا – منتخب الكاميرون.

المجموعة الثامنة: منتخب البرتغال – منتخب أوروجواى – كوريا الجنوبية – منتخب غانا.