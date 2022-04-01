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بمشاركة 4 منتخبات عربية.. النتائج الكاملة لقرعة كأس العالم 2022

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الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2022، عن مجموعات قوية بين المنتخبات المشاركة فى مونديال قطر.

وجاءت مجموعات مونديال 2022 وفقا للقرعة، كالتالى:

المجموعة الأولى: منتخب قطر – منتخب هولندا – منتخب السنغال – منتخب الإكوادور.

المجموعة الثانية: منتخب إنجلترا – الولايات المتحدة الأمريكية – منتخب إيران – المنتخب المتأهل من الملحق الأوروبى.

المجموعة الثالثة: منتخب الأرجنتين – منتخب المكسيك – منتخب بولندا – منتخب .

المجموعة الرابعة: منتخب فرنسا – منتخب الدنمارك – منتخب تونس – المنتخب المتأهل من الملحق العالمي الآسيوي/الأمريكي الجنوبي.

المجموعة الخامسة: منتخب إسبانيا – منتخب ألمانيا – منتخب اليابان – المنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني.

المجموعة السادسة: منتخب بلجيكا – منتخب كرواتيا – منتخب المغرب – منتخب كندا.

المجموعة السابعة: منتخب البرازيل – منتخب سويسرا – منتخب صربيا – منتخب الكاميرون.

المجموعة الثامنة: منتخب البرتغال – منتخب أوروجواى – كوريا الجنوبية – منتخب غانا.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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