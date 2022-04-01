شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لموسيمانى وكابتن الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
يقام المؤتمر في الرابعة عصر غد السبت باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة مساء غد السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء بعد غد الأحد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.