شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لموسيمانى وكابتن الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في الرابعة عصر غد السبت باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة مساء غد السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء بعد غد الأحد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.