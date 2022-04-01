شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاضل بين مهاجم نيجيرى و غانى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى الغانى محمد سعيد و النيجيري جون إبرا للاختبار خلال الفترة الماضية مع الفريق الأول لفريق غزل المحلة أستعدادا للتعاقد مع أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم علي أحقية أندية الدوري في قيد أي لاعب إفريقي في أي وقت بالموسم وذلك في حالة أن يكون اللاعب غير مقيد في أي نادي أثناء التعاقد معه علي أن تكون هناك أماكن بالقائمة للفريق أثناء التعاقد معه وهو ماينطبق على غزل المحلة الذي يمتلك ثلاث أماكن بالقائمة من بينهم مكان للاعب إفريقي، ويمتلك غزل المحلة أربع لاعبين أفارقة هم باولن فوافي وماليك توريه وحميد ماو وإبراهيما كونيه.

ومن المقرر أن ينافش على العباسى رئيس شركة كرة القدم بغزل المحلة، والمدير الفني عبد الحميد بسيونى لمعرفة قراره النهائي في التعاقد مع أحدهم حيث يرغب المدير الفني من التعاقد مع مهاجم صريح بسبب أزمة قلة اللاعبين في هذا المركز وتم أختبارهم فى بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق الايام الماضية .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.