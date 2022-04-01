شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 101 يومًا أمام ساجرادا الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أيمن حفنى صانع العاب فريق الزمالك للمشاركة مرة أخرى بعد الغياب لمدة 101 يوم أمام فريق ساجرادا الأنجولي بالجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وكانت أخر مشاركة للاعب أيمن حفنى مع الزمالك أمام المقاولون العرب في يوم 21 ديسمبر 2021 حيث شارك اللاعب لمدة دقيتين بديلا من حازم أمام الذى غادر الملعب في الدقيقة 88 و أنتهى اللقاء حينها بفوز ذئاب الجبل 2/1 .

و تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.