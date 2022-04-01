شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح بدلاء الاهلى وعداً بالمشاركة بسبب إجهاد الدوليين والاصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه البدلاء وعداً بالمشاركة فى المباريات المقبلة وعلى رأسهم حسام حسن ومحمد محمود وميكيسونى ومحمود وحيد وذلك ضمن خطة التدوير التى سوف يتبعها جهاز المارد الاحمر لمواجهة حالة الاجهاد الذى ضربت لاعبيه الدوليين بالفترة الاخيرة بعد مشاركتهم فى مباريات منتخبات بلادهم بالجولة الفاصلة بتصفيات كأس العالم قطر 2022 وعدم حصولهم على راحة ، بجانب تعرض بعض اللاعبين الاساسين لإصابات مختلفة.

ويرغب موسيمانى فى التأكيد لهؤلاء اللاعبين أن عدم مشاركتهم لا تُقلل من كفاءتهم أو قناعته بإمكانياتهم، وإنما بسبب ضغط المباريات الذى يعانى منه الأهلى بصفة مستمرة خلال الفترات السابقة، وكذلك بسبب رغبة الجهاز الفني فى الحفاظ على ثبات التشكيل للاستفادة من جاهزية القوام الأساسى في حسم المباريات الأخيرة التي تحدد موقف الأهلى في دوري الابطال الأفريقى أو الدوري المحلى، حيث أكد لهم أن الفرصة الان باتت مواتية لمنحهم فرصة المشاركة خوفاً من إصابة أى لاعب مجدداً.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام .

ويدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو في حاجة لنقطة وحيدة من أجل حسم التأهل لربع النهائي من دوري الأبطال، فيما يحتاج الهلال إلى الفوز ولا بديل عن ذلك من أجل التأهل، حيث أن الفريقين متساويين في عدد النقاط وهو 7، ولكن الأهلي تعادل في السودان سلبيًا وهو ما يعطيه الأفضلية نسبيًا.