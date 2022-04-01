الامارات | قرعة كأس العالم.. صعبة على السعودية وقطر و"معقولة" للمغرب وتونس

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم.. صعبة على السعودية وقطر و"معقولة" للمغرب وتونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة كأس العالم التي سحبت اليوم الجمعة في الدوحة عن مجموعات متوازنة نسبياً، في وقت وقعت السعودية في مجموعة صعبة إلى جانب أرجنتين ليونيل ميسي وبولندا روبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى المكسيك.

وتشارك السعودية للمرة السادسة في تاريخها بعد 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، علماً بأنها تخطت دور المجموعات مرة واحدة في مشاركتها الأولى عام 1994 عندما خسرت أمام السويد 1-3.

أما تونس فوقعت ضمن المجموعة الرابعة بصحبة فرنسا حاملة اللقب والدنمارك ومنتخب متأهل من ملحق دولي، وبدوره سيلعب المنتخب المغربي في مجموعة بلجيكا وكندا وكرواتيا.

ولم تخل محموعة قطر "البلد المضيف" من الصعوبة إذ ستلاقي هولندا والاكوادور والسنغال



المجموعة الأولى

قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

المجموعة الثانية

انجلترا

إيران

أميركا

المتأهل من الملحق الأوروبي (ويلز او اسكتلندا او اوكرانيا)

المجموعة الثالثة

الأرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

المجموعة الرابعة

فرنسا

الفائز من الملحق القاري (الامارات او استراليا او بيرو)

الدنمارك

تونس

المجموعة الخامسة:

اسبانيا

ألمانيا

اليابان

الفائز من الملحق القاري

المجموعة السادسة

بلجيكا

كندا

المغرب

كرواتيا

المجموعة السابعة

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

المجموعة الثامنة

البرتغال

الأوروغواي

غانا

كوريا الجنوبية

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