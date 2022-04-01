الامارات | قطر تكشف عن "لعّيب" تعويذة المونديال الرّسمية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تكشف عن "لعّيب" تعويذة المونديال الرّسمية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن "لعّيب" كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر، وذلك قبيل قرعة المجموعات المونديالية.

وفي فيديو تعريفي عن التعويذة، يبدو أن المنظّمين أرادوا ألا يكون "لعّيب" محصوراً بمعنى واحد وأن يراه كل شخص كما ترسمه له مخيّلته.

وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية فإن التعويذة المبتكرة ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وقال نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة خالد علي المولوي "يسرنا الكشف عن تعويذة مونديال قطر 2022 الذي نترقبه جميعاً بكثير من الحماس، لا سيّما أن هذا الحدث الرياضي الضخم تستضيفه منطقتنا لأول مرة في تاريخ البطولة".

وأكد أن "لعّيب سيروق للمشجعين من كافة أرجاء العالم، لأنه يرمز إلى شخصية مرحة تبعث الفرح والسعادة في نفوس الجميع، ولا شك أن التعويذة ستسهم بدور هام في تعزيز حماس وتفاعل الجماهير من كافة الأعمار قبل البطولة وخلالها".

وتشير قصة التعويذة إلى أن "لعّيب" جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

وبإمكان "لعّيب"، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم.

وتلفت إلى أنه شارك في كل النسخ السابقة من كأس العالم، كما ساهم في صناعة عدد من أشهر اللحظات في تاريخ كرة القدم، ومن بينها مجموعة من الأهداف الرائعة خلال بطولات مونديالية سابقة.

وستتواجد هذه الشخصية الكرتونية المرحة في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، وخلال منافساتها من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

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