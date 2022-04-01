الزمالك يتعادل سلبيًا مع ساجرادا وينهى دور مجموعات أفريقيا بدون انتصارات

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القاهرة - سامية سيد - تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.

مع بداية الشوط الأول ضغط الزمالك على الفريق الأنجولى وفى الدقيقة 7 كاد محمود علاء تسجيل هدف التقدم بكرة رأسية مرت بجوار القائم بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقى، وبعدها استحوذ ساجرادا على المباراة وحاول تهديد مرمى محمد عود بأكثر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 25 انقذ مدافع ساجرادا مرماه من هدف محقق كاد أن يسجله إسلام جابر، ونجح محمد عواد فى انقاذ مرماه من هدف محقق، بعدها حاول كل فريق تسجيل هدف التقدم إلا إن الشوط انتهى بالتعادل السلبى.

مع الشوط الثانى أجرى فيريرا تبديلاً بدخول عبد الله جمعة وخروج سيف الجزيرى، وضغط الفريق الأبيض، وفى الدقيقة 52 مرر بن شرقى كرة سحرية لعبد الشافى الذى سددها بقوة فى قائم مرمى الفريق الأنجولى.

واستمر الوضع بين الفريقين بدون خطورة على مرمى أى منهما، واستعان فيريرا بسيد نيمار فى الدقيقة 70 ليدخل بدلاً من إسلام جابر، وفى الدقيقة 82 دخل أيمن حفنى بدلاً من حازم إمام وخروج محمد أشرف روقا ونزول سيف جعفر، وتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.